Подчеркнуть слова на конце которых надо проверять согласную хруст, компот, кран, заяц, дождь, приказ, пенал, обед, салют, гром, пирог, пожар.
Русский язык
Подчеркнуть слова на конце которых надо проверять согласную хруст, компот, кран, заяц, дождь, приказ, пенал, обед, салют, гром, пирог, пожар.
Ответ(ы):
Гость:
Не подчеркну конечно их тебе , но выпишу. Дождь , приказ , обед , пирог. ( проверять их надо , потому что парные согласные , и при произношении этих слов слышится их парный звук )
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