3). Найдите площадь выделенной пунктиром части квадрата , если сторона равна 8. Помогите!!!)
Алгебра
3). Найдите площадь выделенной пунктиром части квадрата , если сторона равна 8. Помогите!!!)
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