Помогите перевести:У него есть друг? У нас нет семьи. У тебя есть друг? У нее нет сестры?
Английский язык
Помогите перевести:У него есть друг? У нас нет семьи. У тебя есть друг? У нее нет сестры?
Ответ(ы):
Гость:
He has a friend? We have no family. Do you have one? She has no sisters?
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