Око(глаза) это одушевлёное или неодушевлёное

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Око(глаза) это одушевлёное или неодушевлёное
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
неодушевлёное око !!!!!!!!!!!!!
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