Площадь первого участка 120 м²,второго 160 м².При одинаковой норме высева на 1 м² на п??рвом участке высеяли семян ржи на 1 кг меньше, чем на втором. Объясни,что означают выражения. 160-120 1 000:(160-120) 1 000:(160-120) ...
Математика
Площадь первого участка 120 м²,второго 160 м².При одинаковой норме высева на 1 м² на п??рвом участке высеяли семян ржи на 1 кг меньше, чем на втором. Объясни,что означают выражения. 160-120 1 000:(160-120) 1 000:(160-120) • 160
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
160-120 Означает на сколько больше площадь 2 участка больше. 1000:(160-120) Означает на сколько больше грамм высеяли на 1 участке. 1000:(160-120)•160 Означает сколько грамм высеяли на втором участке.
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