Единственный в природе в обычных условиях жидкий металл ртуть очень тяжелая 1 лит?? ртути имеет массу равную 13 килограмм 600 грамм Вычислите массу ртути в 5 литровом баллоне

Математика

Единственный в природе в обычных условиях жидкий металл ртуть очень тяжелая 1 лит?? ртути имеет массу равную 13 килограмм 600 грамм Вычислите массу ртути в 5 литровом баллоне

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