Единственный в природе в обычных условиях жидкий металл ртуть очень тяжелая 1 лит?? ртути имеет массу равную 13 килограмм 600 грамм Вычислите массу ртути в 5 литровом баллоне
Математика
Единственный в природе в обычных условиях жидкий металл ртуть очень тяжелая 1 лит?? ртути имеет массу равную 13 килограмм 600 грамм Вычислите массу ртути в 5 литровом баллоне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13кг 500г = 13 500г 13 500*5=67 500(г) - масса ртути в 5л баллоне 67 500г= 67кг 500г
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