Чему равна массовая доля водорода в молекуле пропаналя?

Химия
Чему равна массовая доля водорода в молекуле пропаналя?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
W(H) = Ar(H) * n / Mr(C3H6O) *100% = 1 * 6 / 58 * 100% = 10,3 %
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