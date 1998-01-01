Какие достижения русских ученых 20 века являются наиболее важными для общества

Гость: Гость:

П.Н. Яблочков - изобретатетель лампочки (электротехника). Д.И. Менделеев - создатель периодической системы и периодического закона (химия). А.С. Попов - изобретатель радио (физика, электротехника). И. В. Мичурин - селекционер, автор новых сортов плодово-ягодных культур (биология, ботаника). Н. И. Пирогов - создатель атласа топографической анатомии (медицина).