Какие достижения русских ученых 20 века являются наиболее важными для общества
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Какие достижения русских ученых 20 века являются наиболее важными для общества
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П.Н. Яблочков - изобретатетель лампочки (электротехника). Д.И. Менделеев - создатель периодической системы и периодического закона (химия). А.С. Попов - изобретатель радио (физика, электротехника). И. В. Мичурин - селекционер, автор новых сортов плодово-ягодных культур (биология, ботаника). Н. И. Пирогов - создатель атласа топографической анатомии (медицина).
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