Какие из пар: (3:0), (4:-2), (5:-2), (-1:8) являются решением уравнения 2х+у=6? (15) б
Математика
Какие из пар: (3:0), (4:-2), (5:-2), (-1:8) являются решением уравнения 2х+у=6? (15) б
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3:0) подходит (4:-2) подходит (5:-2) не подходит (-1:8) подходит
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