"Меня предал родной человек,меня предал лучший друг",-мы часто слышим эти слова от ??юдей . (проверьте знаки препинания ,нужно ли тире?)

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"Меня предал родной человек,меня предал лучший друг",-мы часто слышим эти слова от ??юдей . (проверьте знаки препинания ,нужно ли тире?)

Автор: Гость