"Меня предал родной человек,меня предал лучший друг",-мы часто слышим эти слова от ??юдей . (проверьте знаки препинания ,нужно ли тире?)
Русский язык
"Меня предал родной человек,меня предал лучший друг",-мы часто слышим эти слова от ??юдей . (проверьте знаки препинания ,нужно ли тире?)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тире не нужно, в этом предложении
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