Площадь полной поверхности прямоугольного параллелепипеда, в основании которого прямоугольник со сторонами 9 и 6 см, равна 408 см2. Найдите диагональ параллелепипеда

Математика

Площадь полной поверхности прямоугольного параллелепипеда, в основании которого прямоугольник со сторонами 9 и 6 см, равна 408 см2. Найдите диагональ параллелепипеда

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