Площадь полной поверхности прямоугольного параллелепипеда, в основании которого прямоугольник со сторонами 9 и 6 см, равна 408 см2. Найдите диагональ параллелепипеда

Математика
Площадь полной поверхности прямоугольного параллелепипеда, в основании которого прямоугольник со сторонами 9 и 6 см, равна 408 см2. Найдите диагональ параллелепипеда
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь поверхности:2ab+ 2c(a+b) = 2*9*6+2c(6+9)=108+30c=408 30c = 300, c = 10 см  диагональ = корень (a^2 +b^2+c^2)=корень 217
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