Площадь прямоугольника =18, найти большую сторону,если она в 2 раза больше меньшей
Математика
Площадь прямоугольника =18, найти большую сторону,если она в 2 раза больше меньшей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=18; S=a*b; a=2b;=> S=3b; 18=3b; b=6; a=6×2=12;
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