Площадь прямоугольника 63см2. Найди его периметр если длина одной его стороны 7 см.
Математика
Площадь прямоугольника 63см2. Найди его периметр если длина одной его стороны 7 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
63:7=9(см) длина другой стороны P=(7+9)*2=32(см)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В магазин привезли 2 каробки конфет по 13 кг в каждой и печенье. печенье привезли в 4 раза больше чем конфет. сколько кг печеньея привезли в магазин?
Литература
Математика
Русский язык