Площадь прямоугольника 63см2. Найди его периметр если длина одной его стороны 7 см.

Математика
Площадь прямоугольника 63см2. Найди его периметр если длина одной его стороны 7 см.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
63:7=9(см) длина другой стороны P=(7+9)*2=32(см)
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