Смешное небылицу надо писать

Литература
Смешное небылицу надо писать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жил-был колобок .Жил он пресной жизньюи хотел поконьчить с ней ,потому что у него было друзей и жизнь была скушна.в первый раз он решил повеситься:затянул петлю ,и прыгнул.Петля соскочила.колобок огорчился.решил утопиться.пока он шёл креке его переехала машина и стал он блином .Ещё больше по печалился колобок.и увидел вдруг пекарню.Там делали очень красивые и вкусные булочки и лепёшки.колобок попросил у пекаря чтоб тот переделал его но круглуюформу оставить.добавить во внутрь его изюм,зажарить до румяной корочки.послетого как его испекли с ним стали дружить другие колобки и он стал радоваться жизни!
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