Русский язык 6 класс помогите решить

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Р.п. девяти тысяч двухсот двадцати пяти килограммов Д.п. девяти тысячам двумстам двадцати пяти килограммам Т.п. девятью тысячами двумястами двадцатью пятью килограммами П.п. о девяти тысячах двухстах двадцати пяти килограммах Р.п. двух тысяч трехсот сорока двух аппаратов Д.п. двум тысячам трёмстам сорока двум аппаратам Т.п. двумя тысячами тремястами сорока двумя аппаратами П.п. о двух тысячах трёхстах сорока двух аппаратах Р.п. двух тысяч ста фонтанов Д.п. двум тысячам ста фонтанам Т.п. двумя тысячами ста фонтанами П.п. о двух тысячах ста фонтанах Р.п. одной тысячи пятисот шестидесяти пяти учеников Д.п. одной тысяче пятистам шестидесяти пяти ученикам Т.п. одной тысячью пятьюстами шестьюдесятью пятью учениками П.п. об одной тысяче пятистах шестидесяти пяти учениках