Приведите примеры взаимоотношений "паразит-хозяин"

Биология
Приведите примеры взаимоотношений "паразит-хозяин"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек и клещ корова и вроде плоский червь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решите пожалуйста . буду очень благодарен
Ответить
Русский язык
Составьте словосочетание.обозначь главное и зависимое слово.укажи,в прямом или п??реносном значение употреблены приланательное.дождь серебренный
Ответить
Математика
Хуторянин собирался выходить весной 36 мешков картофеля и думал,что сортировка ка??тофеля и его подъём из погреба займут 4 часа.Но потратил он 6 ча...
Ответить
Математика
4.8:16= Поделите пж столбиком
Ответить
Математика
0.5|х|》2 решите пожалуйста задачку
Ответить