Розкрийте зміст антитези товстий і тонкий в однойменному оповіданні чехова

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Антитеза – стилістична фігура в літературі, яка ґрунтується на протиставленні (суперечності) двох понять. Можна навести чимало прикладів: добро – зло, вродливість – потворність і т.д. В сатиричному оповіданні А.П. Чехова «Товстий і тонкий» антитеза закладена в назві твору. Сенс назви твору – підкреслити різницю між головними героями, колишніми друзями. Антитеза «товстий – тонкий» дуже яскраво описує не тільки соціальне становище героїв оповідання, а поширює їхні погляди на життя. Так «товстий» (Михайло), що має посаду таємного радника, хоча і асоціюється з «товстим» чином, гарним добробутом, насправді герой – особистість з щирою душею. «Тонкий» (Порфирій) - здатний на лестощі, він сам немов витягується, стає тонким від заздрості до свого приятеля. Автор намагався підкреслити антитезою «товстий - тонкий» не тільки чин головних героїв, а щирість – підлабузництво, друг – недруг, саме для того, щоб викликати у читача смуток про відношення до чиношанування.