Площадь прямоугольного куска земли равна 108 м2. Ширина это 3/4 от длины. Можно ли ого??одить этот кусок земли 40 метрами проволоки?
Математика
Площадь прямоугольного куска земли равна 108 м2. Ширина это 3/4 от длины. Можно ли ого??одить этот кусок земли 40 метрами проволоки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - длина 3/4х - ширина х*3/4х=108 3/4х2=108 х2=108:3/4 х2=144 х=12 (м) - длина х"=-12 (не подходит по условию) 3/4*12=9 (м) - ширина Р=2*(12+9)=2*21=42 (м) 42 м-40 м=2 м Ответ: этот кусок земли нельзя огородить 40 метрами проволоки - не хватит 2 м
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