Площадь серой фигуры ,изображенной на рисунке ,равна 400 кв.ед. найдите ее периметр.
Математика
Площадь серой фигуры ,изображенной на рисунке ,равна 400 кв.ед. найдите ее периметр.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
400:16=25 (площадь каждого квадратика) Корень из 25=5 (сторона квадратика) 5*34=170 Ответ: Р=170
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