В первый день турист прошёл 40% пути, во второй 12% пути, в третий 25% остатка, а в четвё??тый-оставшуюся часть пути. Сколько% пути турист прошёл в четвёртый день? (Отв.36%). Помогите завтра контрольная

Гость: Гость:

Весь путь - 100% Первый день - 40% Второй день - 12% Третий день - 25% остатка, т.е. 100-40-12=48% и от этого 25% (48/4)=12% Четвертый день - 100-40-12-12=36% Ответ: на четвертый день турист прошел 36% пути.