Помогите пожалуйста разобрать предложения под цифрой 4 и 7 ученик не выполнивший задание не сможет понять объяснение нового материала
Русский язык
Помогите пожалуйста разобрать предложения под цифрой 4 и 7 ученик не выполнивший задание не сможет понять объяснение нового материала
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синтаксический. Повест., невоскл., прост., двусост., распр., осложнено причастным оборотом. Основа : ученик не сможет понять ( - = ). Дополнения : объяснение, материала ------ . Определения : нового ~ не выполнивший задание ~( причастный оборот ). Пунктуационный. В конце предложения - точка, потому что предложение повествовательное. Предложение осложнено причастным оборотом ( " не выполнивший задание"), который стоит после определяемого слова " ученик" и в середине предложения, поэтому выделяется оборот запятыми.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
1)Какое строение имеет клетка простейших? Почему она является самостоятельным организмом? 2)В каких средах обитают одноклеточные?Почему наличие в...
Окружающий мир
Английский язык
Окружающий мир
Напишите какие сдесь ключевые слова Ни свет ни заря пошел горбатый со двора1) не море а волнуется2) Колос ветвистый дает нам поверь кашу печенье и ...