Помогите пожалуйста разобрать предложения под цифрой 4 и 7 ученик не выполнивший задание не сможет понять объяснение нового материала

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Синтаксический. Повест., невоскл., прост., двусост., распр., осложнено причастным оборотом. Основа : ученик не сможет понять ( - = ). Дополнения : объяснение, материала ------ . Определения : нового ~ не выполнивший задание ~( причастный оборот ). Пунктуационный. В конце предложения - точка, потому что предложение повествовательное. Предложение осложнено причастным оборотом ( " не выполнивший задание"), который стоит после определяемого слова " ученик" и в середине предложения, поэтому выделяется оборот запятыми.