Наименьшее общее кратное доклад 6 класс
Математика
Наименьшее общее кратное доклад 6 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы найти наименьшее общее кратное нескольких натуральных чисел, надо: 1) разложить их на простые множители; 2) выписать множители, входящие в разложение одного из чисел; 3) добавить к ним недостающие множители из разложений остальных чисел; 4) найти произведение получившихся множителей.Пример: 6 и 8 6 - 3 2 8 - 4 2 3*2*4*2=48 НОК 6 и 8 = 48 Можешь привести другие приме
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