Наименьшее общее кратное доклад 6 класс

Математика
Наименьшее общее кратное доклад 6 класс
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Чтобы найти наименьшее общее кратное нескольких натуральных чисел, надо:           1) разложить их на простые множители;           2) выписать множители, входящие в разложение одного из чисел;           3) добавить к ним недостающие множители из разложений          остальных чисел;           4) найти произведение получившихся множителей.Пример:  6 и 8     6 - 3 2   8 - 4 2 3*2*4*2=48  НОК 6 и 8 = 48 Можешь привести другие приме
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста разобрать предложения под цифрой 4 и 7 ученик не выполнивший задание не сможет понять объяснение нового материала
Ответить
Биология
1)Какое строение имеет клетка простейших? Почему она является самостоятельным организмом? 2)В каких средах обитают одноклеточные?Почему наличие в...
Ответить
Окружающий мир
Помогите пожалуйста как написать номера
Ответить
Английский язык
23 упражнение составить из них предложения
Ответить
Окружающий мир
Напишите какие сдесь ключевые слова Ни свет ни заря пошел горбатый со двора1) не море а волнуется2) Колос ветвистый дает нам поверь кашу печенье и ...
Ответить