Как на английском будет слово: сообщение дам15 балов
Другие предметы
Как на английском будет слово: сообщение дам15 балов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сообщение на английском будет - message
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Алгебра
В первый день турист прошёл 40% пути, во второй 12% пути, в третий 25% остатка, а в четвё??тый-оставшуюся часть пути. Сколько% пути турист прошёл в...
Математика
Русский язык
Помогите пожалуйста разобрать предложения под цифрой 4 и 7 ученик не выполнивший задание не сможет понять объяснение нового материала