По дереву каталогов определить, записать корневой коталог Помогите! Ничего не понимаю!
Информатика
По дереву каталогов определить, записать корневой коталог Помогите! Ничего не понимаю!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корневой каталог - это каталог самого верхнего уровня. Собственного имени не имеет, обозначается символом "\". В данном случае корневой каталог - D:\ (здесь D: - имя диска).
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