Определите ряд в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква пр..мета,пр..красный под..брать,поз..вчерашний и..пользовать,во..рождение о..дача,пре..теча

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Определите ряд в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква пр..мета,пр..красный под..брать,поз..вчерашний и..пользовать,во..рождение о..дача,пре..теча

Автор: Гость