Выписать все составные делители числа 28? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Математика
Выписать все составные делители числа 28? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Число может делится на 2,4,7,1.
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