В каком слое атмосферы наблюдается резкое возрастание температуры с высотой до 1000 градусов по Цельсию?
География
В каком слое атмосферы наблюдается резкое возрастание температуры с высотой до 1000 градусов по Цельсию?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Термосфера Основная статья: Термосфера Верхний предел — около 800 км. Температура растёт до высот 200—300 км, где достигает значений порядка 1500 К, после чего остаётся почти постоянной до больших высот. Термосфера расположена выше линии Кармана - 100 км над уровнем моря.
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