Чем помог Васютка рыбака Почему они назвали озеро Его именем
Литература
Чем помог Васютка рыбака Почему они назвали озеро Его именем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они его попросили принисти кедровые орешки и он заблудился и 5 дней там выживал и выжил поэтому это озеро назвали васюткином
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