В колбе находится 800 г раствора с массовой долей соли 12,5 %. Отлили 100 г раствора и к оставшемуся раствору прилили 100 г воды. Затем от полученного раствора вновь отлили 100 г раствора и к оставшемуся раствору добавили 100 г...

Химия

В колбе находится 800 г раствора с массовой долей соли 12,5 %. Отлили 100 г раствора и к оставшемуся раствору прилили 100 г воды. Затем от полученного раствора вновь отлили 100 г раствора и к оставшемуся раствору добавили 100 г воды. Какова массовая доля соли в конечном растворе?

Автор: Гость