В колбе находится 800 г раствора с массовой долей соли 12,5 %. Отлили 100 г раствора и к оставшемуся раствору прилили 100 г воды. Затем от полученного раствора вновь отлили 100 г раствора и к оставшемуся раствору добавили 100 г...
Химия
В колбе находится 800 г раствора с массовой долей соли 12,5 %. Отлили 100 г раствора и к оставшемуся раствору прилили 100 г воды. Затем от полученного раствора вновь отлили 100 г раствора и к оставшемуся раствору добавили 100 г воды. Какова массовая доля соли в конечном растворе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 800-100=700 700*0,125=87,5 87,5:800=10% 2) 800-100=700 700*0,10=70 700+100=800 70:800=8,75% ответ: 8,75
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