Сажень - одна из старинных русских едениц длины- равна 2,1336м. Округлите это число до тысячных, сотых, десятых и едениц
Математика
Сажень - одна из старинных русских едениц длины- равна 2,1336м. Округлите это число до тысячных, сотых, десятых и едениц
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сажень=2,1336м 2,134; 2,13; 2,1; 2
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