Сажень - одна из старинных русских едениц длины- равна 2,1336м. Округлите это число до тысячных, сотых, десятых и едениц

Математика

Сажень - одна из старинных русских едениц длины- равна 2,1336м. Округлите это число до тысячных, сотых, десятых и едениц

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