Скорость вертолета в 6 раз больше скорости машины. Вертолет пролетел за 2 часа на 510 км. больше, чем машина проехала за это же время.Найди скорость вертолета и скорость машины

Математика

Скорость вертолета в 6 раз больше скорости машины. Вертолет пролетел за 2 часа на 510 км. больше, чем машина проехала за это же время.Найди скорость вертолета и скорость машины

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