Скорость вертолета в 6 раз больше скорости машины. Вертолет пролетел за 2 часа на 510 км. больше, чем машина проехала за это же время.Найди скорость вертолета и скорость машины
Математика
Скорость вертолета в 6 раз больше скорости машины. Вертолет пролетел за 2 часа на 510 км. больше, чем машина проехала за это же время.Найди скорость вертолета и скорость машины
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X-скорость машины, 6x-скорость вертолета; y-расстояние пройденное машиной, y+510 - расстояние пройденное вертолетом. Время t=2часа. y=x*t; Расстояние пройденное машиной y=2x: Расстояние пройденное вертолетом y+510=2*6x, y=12x-510. Найдем скорость машины подставим y=2x в уравнение y=12x-510. Получим 2x=12x-510, 10x=510, x=51км/ч скорость машины. Найдем скорость вертолета 51*6=306км/ч скорость вертолета. Думаю решение будет такое.
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