По дорожке длина которой 200 метров навстречу друг другу побежали два мальчика оди?? с Днем пожилого скоростью 5 метров в секунду Какова скорость второго мальчика если встретились они через 20 секунд
Математика
По дорожке длина которой 200 метров навстречу друг другу побежали два мальчика оди?? с Днем пожилого скоростью 5 метров в секунду Какова скорость второго мальчика если встретились они через 20 секунд
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5*20=100 (м) пробежал один мальчик. 2) 200-100=100 (м) пробежал второй мальчик. 3) 100:20=5 (м/с) скорость второго мальчика. Ответ: 5 м/с.
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