По дорожке длина которой 200 метров навстречу друг другу побежали два мальчика оди?? с Днем пожилого скоростью 5 метров в секунду Какова скорость второго мальчика если встретились они через 20 секунд

Математика

По дорожке длина которой 200 метров навстречу друг другу побежали два мальчика оди?? с Днем пожилого скоростью 5 метров в секунду Какова скорость второго мальчика если встретились они через 20 секунд

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