По физике 7 класс задача: По данным таблицы составьте задачу и решите ее: Вещество : ? Плотность: ? Обьем: 100 л Масса: 80 кг

Физика

По физике 7 класс задача: По данным таблицы составьте задачу и решите ее: Вещество : ? Плотность: ? Обьем: 100 л Масса: 80 кг

Автор: Гость