По графику движения тела составьте уравнение движения тела. СРОЧНО!!!

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Движение равномерное, т.к. координата X меняется со временем одинаково. Для равномерного движения уравнение движения x(t)=x0+Vxt, где x0- начальная координата, Vx- скорость тела, t- время. у нас всё есть по сути, кроме Vx, то есть скорости. Её можем найти по формуле Vx=(x-x0)/t. По этой формуле у нас получается Vx=(-3-9)/3, то есть Vx=-12/3=-4. Подставляем в уравнение движения и радуемся жизни: x(t)=9-4t.