По каким признакам царство грибов сходно с царством растений?

Биология
По каким признакам царство грибов сходно с царством растений?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) имеется клеточная стенка 2) неограниченный рост (сколько живут, все время растут) 3) размножаются спорами ( как споровые растения) 4) неподвижность (прикреплены к субстрату) 5) поглощают пищу путем всасывания
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