Martin and Beth are new friends. They go for a drink . Complete the questions. Помогите

Английский язык
Martin and Beth are new friends. They go for a drink . Complete the questions. Помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2.Do you live with your parents? 3.Have you any brothers and sisters? 4. Is she a student? 5. Where do you work? 6. Do you like your job?
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