Выполните действия: (5/8-2/5)+3/20; 1/8+(5/9-1/4); 5/6-(3/10+2/5); (3/4+1/8)-5/8

Математика
Выполните действия: (5/8-2/5)+3/20; 1/8+(5/9-1/4); 5/6-(3/10+2/5); (3/4+1/8)-5/8
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (5/8-2/5)+3/20=25/40-16/40+6/40=15/40=3/8 2)  1/8+(5/9-1/4)=9/72+40/72-18/72=31/72 3)  5/6-(3/10+2/5)=25/3-9/30-12/30=4/30=2/15 4)  (3/4+1/8)-5/8=6/8+1/8-5/8=2/8=1/4
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