1. Незабываемое впечатление оставила гроза в деревне. 2. Началась она вечером. 3. Светлая заря, еще не закрытая чёрной приближающейся тучей, озаряла розовым светом нашу спальню. 4. Вдруг страшный громовой удар потряс весь дом, ...
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1. Незабываемое впечатление оставила гроза в деревне. 2. Началась она вечером. 3. Светлая заря, еще не закрытая чёрной приближающейся тучей, озаряла розовым светом нашу спальню. 4. Вдруг страшный громовой удар потряс весь дом, и полил дождь, не прекращавшийся в течение целого часа. 5. Сквозь незанавешенные окна постоянно видна была молния. 6. Не смолкавшие ни на минуту раскаты грома, сковали нас и держали в состоянии непрекращающегося страха. 7. Казалось, что какие-то сила снесёт наш домик, стоящий на берегу реки. Задания в скрине.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Незабываемое впечатление оставила гроза в деревне. 2. Началась она вечером. 3. Светлая заря×, ║еще не закрытая чёрной приближающейся тучей║, озаряла розовым светом нашу спальню. 4. Вдруг страшный громовой удар потряс весь дом, и полил дождь×, ║не прекращавшийся в течение целого часа║. 5. Сквозь незанавешенные окна постоянно видна была молния. 6. ║Не смолкавшие ни на минуту║ раскаты× грома сковали нас и держали в состоянии непрекращающегося страха. 7. Казалось, что какае-то сила снесёт наш домик×, ║стоящий на берегу реки║. 2. Незабываемое, незанавешенные, непрекращающегося - одиночные прич., суф. ем, енн, ющ 3. 3,4,7 4. 6
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