По какой формуле вычисляется энергия, выделяемая при полном сгорании топлива?

Физика
По какой формуле вычисляется энергия, выделяемая при полном сгорании топлива?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q = r m  -энергия. выделяемая при полном сгорании топлива, где r - удельная теплота сгорания топлива; m - масса топлива.
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