В киокак привезли 6 больших коробок с дисками по 20 дисков в каждой коробке и 7 маленьких по 11 дисков в каждой Сколько всего дисков привезли в киоск

Математика

В киокак привезли 6 больших коробок с дисками по 20 дисков в каждой коробке и 7 маленьких по 11 дисков в каждой Сколько всего дисков привезли в киоск

Автор: Гость