В киокак привезли 6 больших коробок с дисками по 20 дисков в каждой коробке и 7 маленьких по 11 дисков в каждой Сколько всего дисков привезли в киоск
Математика
В киокак привезли 6 больших коробок с дисками по 20 дисков в каждой коробке и 7 маленьких по 11 дисков в каждой Сколько всего дисков привезли в киоск
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6х20=120 дисков в больших коробках 2) 7х11=77 дисков в маленьких коробках 3) 120+77=197 дисков всего
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