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Какому типу наследования относится синдром Патау?
Биология
Какому типу наследования относится синдром Патау?
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Сцепленное наследование
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