Площадь прямоугольного треугольника равна Один из острых углов равен 30°. Найдите длину гипотенузы. Помогите, пожалуйста.
Геометрия
Площадь прямоугольного треугольника равна Один из острых углов равен 30°. Найдите длину гипотенузы. Помогите, пожалуйста.
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Гость:
Какая площадь треугольника? ??
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