Площадь прямоугольного треугольника равна Один из острых углов равен 30°. Найдите длину гипотенузы. Помогите, пожалуйста.

Геометрия

Площадь прямоугольного треугольника равна Один из острых углов равен 30°. Найдите длину гипотенузы. Помогите, пожалуйста.

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