Agree or disagree with the following statements. add some more information. (согласитесь или не согласитесь со следующими утверждениями. дайте дополнительную информацию) 1)your family is nice 2)music is your hobby 3)your frien...
Английский язык
Agree or disagree with the following statements. add some more information. (согласитесь или не согласитесь со следующими утверждениями. дайте дополнительную информацию) 1)your family is nice 2)music is your hobby 3)your friends spend much time together 4)you have recently bouggt a car 5)you look like your mother
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перевод а что именно надо? (Согласны или не согласны со следующими утверждениями. добавить еще немного информации. (согласитесь или не согласитесь со следующими утверждениями. дайте 1)ваша семья-это хорошо 2)музыка-это ваше хобби 3)ваши друзья проводят много времени вместе 4)у тебя недавно bouggt машину 5)ты похожа на свою мать)
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