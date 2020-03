Agree or disagree with the following statements. add some more information. (согласитесь или не согласитесь со следующими утверждениями. дайте дополнительную информацию) 1)your family is nice 2)music is your hobby 3)your frien...

Английский язык

Agree or disagree with the following statements. add some more information. (согласитесь или не согласитесь со следующими утверждениями. дайте дополнительную информацию) 1)your family is nice 2)music is your hobby 3)your friends spend much time together 4)you have recently bouggt a car 5)you look like your mother

Автор: Гость