LEONARDO действие романа "Двадцать тысяч лье под водой" начинается с описания столкн??вения морских судов разных стран с невиданным ранее гигантским объектом. Что это - гигантский риф или морское чудовище? Журналы и газеты пол...
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LEONARDO действие романа "Двадцать тысяч лье под водой" начинается с описания столкн??вения морских судов разных стран с невиданным ранее гигантским объектом. Что это - гигантский риф или морское чудовище? Журналы и газеты полны сообщений и гипотез. Журналисты выискивают статьи и книги, в которых рассказывается о морских гигантах. На чьи труды ссылались журналисты из романа?
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