4 утечки трубопровода будет составлять 30 минут. В таком же количестве из 3 трубопроводов за сколько минут бассейн наполнится?
Математика
4 утечки трубопровода будет составлять 30 минут. В таком же количестве из 3 трубопроводов за сколько минут бассейн наполнится?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
22,5минуты ………..........
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