4 утечки трубопровода будет составлять 30 минут. В таком же количестве из 3 трубопроводов за сколько минут бассейн наполнится?

Математика
4 утечки трубопровода будет составлять 30 минут. В таком же количестве из 3 трубопроводов за сколько минут бассейн наполнится?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
22,5минуты ………..........
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