4 утечки трубопровода будет составлять 30 минут. В таком же количестве из 3 трубопроводов за сколько минут бассейн наполнится?

Математика

4 утечки трубопровода будет составлять 30 минут. В таком же количестве из 3 трубопроводов за сколько минут бассейн наполнится?

Автор: Гость