Во сколько раз уменьшилась сила притяжения космонавта к Земле,когда стартовавший с Земли космический корабль поднялся над Землей на высоту,равную диаметру Земли?

Физика
Во сколько раз уменьшилась сила притяжения космонавта к Земле,когда стартовавший с Земли космический корабль поднялся над Землей на высоту,равную диаметру Земли?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На поверхности Земли на космонавта действует сила притяжения равная F1 F1= G m*M/Rз^2. Когда корабль будет на высоте , равной диаметру( двум радиусам) Земли на него будет действовать сила F2  F2= G * m * M/(Rз+2Rз)^2= G*m*M/9Rз^2= 1/9 F1     F2= 1/9*F1 = >В девять раз Ответ: В 9 раз.
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