Во сколько раз уменьшилась сила притяжения космонавта к Земле,когда стартовавший с Земли космический корабль поднялся над Землей на высоту,равную диаметру Земли?

Гость: Гость:

На поверхности Земли на космонавта действует сила притяжения равная F1 F1= G m*M/Rз^2. Когда корабль будет на высоте , равной диаметру( двум радиусам) Земли на него будет действовать сила F2 F2= G * m * M/(Rз+2Rз)^2= G*m*M/9Rз^2= 1/9 F1 F2= 1/9*F1 = >В девять раз Ответ: В 9 раз.