Помогите решить номер 7.6

Математика
Помогите решить номер 7.6
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)4x-1/4x=0; ОДЗ: x не равно 0    x=0.25 2) ОДЗ:3x+2;x не равно -2/3 (2x+3)(x-5)=0 x=-1.5;x=5 3)ОДЗ: x не равно 0 5x+2=0 x=-0.4 4)ОДЗ: 2x+1; x не равно -0.5 (2x-1)(x+3)=0 x=0.5; x=-3
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