Выразить в килограммах 1т . 15ц. 6ц6кг. 3т. 1т 2ц 30кг . 18000г
Математика
Выразить в килограммах 1т . 15ц. 6ц6кг. 3т. 1т 2ц 30кг . 18000г
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1т = 1000кг 15ц = 1500кг 6ц6кг - 606кг 3т = 3000кг 1т2ц30 = 1230кг 18000г =18кг
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