Обитает ли в тундре Жаворонок

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Обитает ли в тундре Жаворонок
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так.жайворонок рогатий
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