Ребят сколько будет x-4/9=1 5/6
Математика
Ребят сколько будет x-4/9=1 5/6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - 4/9 = 1 5/6 х = 1 5/6 + 4/9 = 2 5/18 - ОТВЕТ
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